8亞太國家及地區民調普遍支持拜登　台灣屬異數

民調收集了特朗普（左）及拜登（右）在亞太國家及地區（小圖）的支持度。

美國總統選舉在即，英國民調機構YouGov本周針對包括香港及台灣在內，8個亞洲太平洋國家及地區調查，結果發現除了台灣對美國現任總統特朗普的好感度大於民主黨總統候選人拜登外，其他國家都較支持拜登。而香港則是第2高支持特朗普的地區，特朗普獲36%支持率，但仍落後於拜登的42%。

民調針對香港、台灣、菲律賓、泰國、澳洲、馬來西亞、印尼及新加坡，訪問有關國際關係、氣候變化、疫情、經濟及和平5大問題。有關特朗普及拜登形象，48%至68%受訪者認為前者「拙劣」、「糟糕」，但菲律賓和台灣分別有60%和59%人認為他普通或比普通更好。相比拜登的30%，特朗普在台灣獲得42%支持率，但他在馬來西亞支持率只有9%，遠遜拜登的62%。

拜登獲普遍正面評價，他在新加坡的支持度更多達66%。但香港受訪者對拜登有負面評價的比例達20%，多於給予正面評價的12%。亦只有香港多達47%人認為特朗普會勝選，超過認為拜登勝選的45%。

民調指出，45%台灣人傾向特朗普可為台灣帶來正面影響，42%台灣人認為特朗普較能改善美台關係，41%人更認為他能強化美國經濟，而拜登只有14%及16%，亦有26%人認為拜登會為台灣帶來正面影響。

今次民調結果與YouGov上周針對歐洲地區的民調結果相反，顯示亞太地區不如歐洲一樣偏好拜登，當中主要歐洲國家都希望拜登勝出當選。兩個民調結果相同的是，大部分人都對特朗普對亞太受訪者的生活地區和全球影響的觀感負面，所有受調地區有31%到59%人都認為拜登對全球有正面影響，多於10%至28%認為是負面。

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