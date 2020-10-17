與未成年少女互換裸照　余澎杉或失庇護身份

因傷害宗教感情而入獄、其後獲美國政治庇護的新加坡男子余澎杉，周五（16日）被控猥褻及持有兒童色情物品，指他與未成年少女互相交換裸照。新加坡傳媒報道，一旦余澎杉罪名成立，有可能被撤銷庇護身份，並面臨驅逐出境。

余澎杉曾拍片批評新加坡已故建國總理李光耀，2015年及2016年兩度在當地因傷害宗教感情而判囚，2017年獲美國政治庇護後，在伊利諾伊州芝加哥生活。檢察部門指余澎杉涉嫌去年4月至7月期間，與德州一名14歲女童互換裸照及互發數千條信息；女童曾提及自己的年齡，但被要求在WhatsApp刪除年齡資料。

兩人關係惡化後，女童聯絡揭發戀童癖者的組織，國土安全部其後得悉事件。余澎杉周五在芝加哥出庭應訊，保釋金100萬美元（約780萬港元），候審期間禁止使用互聯網，下次出庭日期為11月5日。有曾協助余澎杉取得政治庇護的留美新加坡民權人士指，大約一年前知道他的行為，聲言要令對方從社會消失。

余澎杉當年獲得政治庇護後，繼續在不同社交平台宣揚戀童信息，結果他的社交網帳戶遭關閉，包括YouTube、WordPress、Facebook、Twitter。