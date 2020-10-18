總統選舉辯論在即　主持人疑與民主黨關係密切

美國總統候選人第三場最後辯論將於東岸時間周四（22日）晚上9時（香港時間周五早上9時），在田納西州首府納什維爾的貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行，主持人政治背景再次成為焦點。美國傳媒上周六（17日）報道，負責主持這場辯論的全國廣播公司資深記者韋爾克（Kristen Welker），與民主黨有深切關係。

《紐約郵報》報道，44歲的韋爾克出生於一個支持民主黨家庭，其父母多年來曾向前總統奧巴馬、上屆總統選舉落敗的希拉妮、民主黨總統候選人拜登及民主黨全國委員會（DNC），一共捐出至少數萬美元。報道續指，自2011年以來一直擔任白宮記者的韋爾克及其家人曾於2012年，與奧巴馬一家在白宮一同慶祝聖誕節。《紐郵》另聲稱韋爾克現時並無出現在民主黨登記名單之內，但她分別於2004年及2012年在羅德島州及首都華盛頓登記成民主黨人。

總統候選人首場辯論於上月29日舉行，隸屬共和黨的主持人華萊士曾多次介入，阻止特朗普打斷拜登發言。第二場辯論原定上周四（15日）舉行，但特朗普拒絕以視像形式參與，最終取消。雙方周四將再次交鋒，預料會在90分鐘內唇槍舌劍。

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