美媒：中國或拘留在華美國公民　報復起訴學者

美國《華爾街日報》上周六（17日）引述消息指，中國官員自今年夏天已開始警告美國，他們可能會拘留在華的美國公民，藉此回應美國司法部起訴與中國軍方有聯繫的學者。

報道指，中方已多次透過美國駐北京大使館等不同渠道，向美國代表發出警告：美國應撤銷起訴中國學者，否則在華的美國公民或會發現自己已違反中國法律。報道續指，中國當局在毫無根據情況下，拘留外國公民，已被美國政圈視為「人質外交」。惟美國國務院發言人拒絕拒絕有關威脅，僅警告美國公民在中國遇到商業糾紛、法庭發出支付命令、政府刑事及民事調查，都會導致被禁止出境，直至事件解決為止。

在9月份發布的旅遊警示中，美國國務院建議美國人避免前往中國旅遊，理由包括中國政府拘留其他國家公民，「藉此獲得與外國政府討價還價的籌碼」。負責國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）表示：「我們留意到中國政府曾在沒有法律依據的情況下，拘留美國、加拿大及其他國家公民，報復中國公民被依法檢控，並向這些外國政府施壓，冷酷地漠視涉事人士。」

德默斯拒絕評論中方有關威脅，僅稱中國若想被視為大國，應尊重法治，停止挾持人質。中國駐美國大使館及外交部拒絕對此置評，亦反對美加兩國官員使用「人質外交」字眼，解釋中國只是執行法律，保障國家安全。