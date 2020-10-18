訪中西部關鍵州份　特朗普斥拜登左翼兼親華

距離美國大選只餘半個月，尋求連任的總統特朗普上周六（17日）先後到中西部的關鍵州份密歇根州及威斯康辛州拉票。他試圖拉攏中間派選民，批評民主黨總統候選人拜登是激進左翼分子，試圖摧毀美式生活，又直指拜登為中國效力，一旦對方上台中國將擁有美國。

特朗普於2016年大選取下密歇根州及威斯康辛州，是其勝選關鍵之一，但目前他與拜登在這兩個州份的支持度咬緊。特朗普在密歇根州時，向支持者表示左翼試圖抹去美國歷史及價值，大家認識的民主黨已不存在，民主黨人是反美國的激進分子，推動有史以來最激進的左翼議程，拜登當選會危害社區，溫和派人士有道德責任支持共和黨。

特朗普亦提到新冠肺炎疫情，聲稱拜登上台會封鎖國家，延遲疫苗面世，令疫情持續。他又要求民主黨籍的密歇根州州長惠特默撤銷防疫措施，盡快復市及重開學校，群眾隨即高呼「關起她！」。

至於中國方面，特朗普自誇是美國對華最強硬的總統，捍衞了密歇根州工人，若他連任將令美國成為製造業超級大國，結束對中國的依賴。他聲稱，中國向拜登提供財富，拜登為中國工作，其家族是「犯罪集團」。特朗普再次以「中國病毒」形容新冠病毒，指不會忘記疫情來自中國，中美剛簽完首階段貿易協議就爆發疫情。

美國大選 全球焦點