亨特爆電郵風波後　拜登民調領先優勢收窄

美國保守派傳媒上周三（14日）起接連披露民主黨候選人拜登之子亨特涉與烏克蘭及中國企業往來密切，外界關注風波會否拖累拜登選情。上周六（17日）的最新民調顯示，拜登以50.3%支持度繼續領先總統特朗普的43.2%，但拜登的優勢收窄。

民調IBD/TIPP上周一（12日）起每日公布此前5日訪問800至1000名登記選民的結果，拜登上周一的支持度為52.7%，比特朗普的42.3%領先10.4個百分點，之後就爆出亨特的電郵風波。至上周六，拜登的支持度下跌2.4個百分點至50.3%，特朗普則些微上升0.9個百分點至43.2%，拜登的領先優勢縮窄至7.1個百分點。

《美國之音》周日（18日）刊登一篇專題文章，指出有部分美國自由派華人今屆選擇倒戈支持特朗普。雖然當中不少人還是民主黨的支持者及「左派」，但面對今年的總統選舉，有人明言自己不是特朗普的支持者，但撐他連任，是出於兩害取其輕的衡量。一項民調則顯示，亞裔美國人中支持拜登的有54%，遠超支持特朗普的30%。

美國多個州份陸續開始提早投票，至上周六有2200萬名選民完成投票，佔2016年大選總票數的16%，有分析師相信今屆選舉的投票人數有望高達1.5億，是1908年以來最高投票率的一屆。數據顯示，已投票的選民中，民主黨對共和黨的比例約為2比1，以搖擺州賓夕凡尼亞州為例，目前43.7萬張已寄回的郵寄選票中，75%是民主黨人，而佛州亦有一半的缺席投票選票來自民主黨人，共和黨人僅佔3分之1。

早前有專家指出，由於民主黨較共和黨傾向使用郵寄投票，所以拜登現階段領先不代表已勝出，特朗普支持者可能到督身投票時才湧現。