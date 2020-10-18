182台軍官記大過　疑與巨額軍購結餘扣在美戶口有關

近日盛傳美國再推動對台軍售之際，台媒周日（18日）報道，台國防部目前留在美方戶口的各項軍購「結餘」多達2000億元新台幣（約539億港元），而國防部今年有182名軍官，因審計部案件而被記大過，令外界質疑與沒法取回軍購結餘有關。

台媒報道，近日有傳台方採購愛國者3型防空導彈及AH64E阿帕奇直升機的結餘，被美方要求挪用採購其他軍備。台行政院近日證實，台國防部目前留在美方戶口的各項軍購結餘數額巨大，但每年只有約80億元新台幣（約21.5億港元）交還台灣庫房。審計部審計長陳瑞敏亦證實，軍購結餘有1000至2000億元新台幣放在國外，呼籲必須讓國防部取回相關款項。

國民黨立委賴士葆日前在立法院財政委員會質詢時，引述資料指各政府機關今年有359人因財務過失而受處分，中央政府佔259人，其中國防部佔多達262人，因而被記大過的軍官更有182人，質疑國防部財務是否出了問題。台媒指，有傳美國對台的7項軍售，仍未完成正式通知國會的程序，台方將之納入2020年度機密預算；台行政院主計長朱澤民則指，相關預算仍有待國防部提出。