傳前英國大使涉洩密予CNN記者情婦　華府調查

英國《太陽報》上周六（17日）披露，前英國駐美國大使達羅赫（Kim Darroch）在任時，涉嫌向前有線電視新聞網絡（CNN）外交記者兼情婦科辛斯基（Michelle Kosinski）洩漏白宮秘密，包括前年大爆時任中情局局長蓬佩奧獲選為下任國務卿等。美國司法部就此首次向駐美大使展開調查。

66歲的達羅赫已婚42年、育有兩名孩子，2016年起擔任駐美大使，去年7月因其批評總統特朗普「無能」等的外交電文曝光，自行離職；同樣已婚的科辛斯基5個月後亦離開CNN。據報，二人在2018年起秘密交往，持續至少幾個月，他們互傳親密短訊，包括幽會計劃等。

據報，科辛斯基在行內「人脈不足」，並非起眼的傳媒人，但她自從與達羅赫交往後，在報道白宮新聞上慢慢領先對手，其多篇獨家報道引起高級白宮官員注意，例如她披露蓬佩奧會成為下任國務卿、蓬佩奧訪問北韓時游說平壤釋放3名美國公民。科辛斯基亦在其2018年3月的報道、引述「高級外交官」大爆，美方就俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾遭神經毒劑襲擊一事，計劃向俄國報復。

報道引述安全部門消息指，美方以洩密為由調查高級外交官，這是史無前例的。據報，達羅克預計向司法部否認洩露機密或有任何不當行為。