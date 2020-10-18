警偵破少女失蹤36年懸案　疑犯曾參選州長

美國科羅拉多州格林維爾1984年12月發生一宗12歲少女失蹤案，去年證實少女已遇害。警方近日偵破案件，真凶原來是愛荷達州一名曾參選州長的男子，他因刻意介入調查而被發現貓膩，上周一（12日）在愛荷達州默裏迪恩市的住所落網。

死者馬修斯（Jonelle Matthews）於約36年前失蹤，她當時12歲，其遺體至去年7月才由工人在一個管道工地發現，死因是頭部中槍。科羅拉多州檢察官魯爾克（Michael Rourke）上周二（13日）公布案件詳情，指疑犯潘基（Steven Pankey）涉綁架和殺害馬修斯，雖然沒有DNA證據顯示潘基與馬修斯之死有關，但多項證據反映他極有可能是真凶。

潘基的寓所僅距離馬修斯的3.2公里，與發現屍體的地點亦只相差16公里，他當年曾到馬修斯就讀中學外觀察學生放學情況，而且多年來聲稱對案件知情，但其證供隨時間變得不一致及顯示他涉事，他又會從報紙、電台和上網搜尋與馬修斯相關的資訊，因此相信他有意介入調查。

潘基於2018年參加過愛荷達州州長選舉的共和黨初選，同年警方開始調查他是否涉案。翌年，潘基在馬修斯遺體被發現後受訪，透露自己因此案受查，辯稱自己不認識馬修斯及其家人。科羅拉多州韋羅德縣檢察辦公室至今年8月宣布組成大陪審團調查馬修斯之死，並於本月9日決定起訴潘基，罪名包括一級謀殺罪、二級綁架等，他上周一被捕。