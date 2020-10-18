英媒爆亨特與哈薩克權貴關係密切　牽線在美投資

美國民主黨總統候選人拜登之子亨特接連被爆與烏克蘭及中國的企業有密切往來後，英國《每日郵報》周日（17日）公開聲稱取得的電郵，披露亨特與哈薩克權貴拉基謝夫（Kenges Rakishev）關係密切，更促成拉基謝夫向前美國國務卿克里的女兒開設的電影公司投資100萬美元（約780萬港元）。

報道指，哈薩克反貪運動人士向《每日郵報》提供的電郵，顯示亨特在2012年至2014年間，多次與拉基謝夫會面，並從中協調拉基謝夫在美國投資的計劃。內容顯示，拉基謝夫有意在美國紐約、首都華盛頓投資，亨特於2012年7月前往哈薩克首都阿斯塔納與拉基謝夫會面，說服對方入股內華達州一家煤礦公司，並在電郵表示：「有任何需要我協助的就通知我。」拉基謝夫則會以「我的兄弟」稱呼亨特。

同年10月，亨特協助拉基謝夫牽線投資亞利桑那州一間採礦企業，交易最終無成事；電郵亦披露哈薩克前總理馬斯莫夫（Karim Massimov）與此宗交易有關。2013年10月，亨特一方為拉基謝夫安排與克里的女兒、電影製作人亞歷山德拉（Alexandra Forbes Kerry）開會，後者當時正籌措資金開設電影公司。拉基謝夫承諾投資100萬美元，並於2014年1月敲定交易。翌月，拉基謝夫、亞歷山德拉及亨特一同在華盛頓飯聚。

拉基謝夫與哈薩克權力核心關係密切，是該國前總理塔斯馬加姆別托夫（Imangali Tasmagambetov）的女婿，並與前總統扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的女婿有密切往來。

哈薩克一個調查國內貪污行為的組織「Kazakhstani Initiative」去年11月亦公開一張亨特、拜登、拉基謝夫和馬斯莫夫的合照，聲稱亨特不只從烏克蘭收取利益，但無交代四人會面時間及地點等詳情。《每日郵報》現時則指，相片顯示亨特向拉基謝夫及馬斯莫夫介紹拜登。