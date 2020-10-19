班農︰亨特電郵內容真確　拜登一直撒謊

美國民主黨總統候選人拜登之子亨特接連被爆與烏克蘭及中國的企業有密切往來，前白宮首席策略師班農周日（18日）表示，在亨特電腦中發現的全部東西皆屬真確，斥拜登多年來一直說謊。

班農當日接受澳洲天空新聞訪問，稱上周美國傳媒披露亨特電腦中的電郵內容，顯示拜登是個「如石頭般冰冷的撒謊者」。他指，霍士新聞頻道聯絡過電郵中提及人物，那些人承認電郵中提及的會面絕對真確。班農又指，亨特的律師曾嘗試聯絡電腦維修店，之後更嘗試聯絡他的團隊，希望取回電腦硬碟。

班農稱，那不是俄羅斯企圖散播假訊息以影響選情的行動，而拜登持有10%股份。班農更表示，一旦總統特朗普連任失敗，他會在2024年再角逐，因此不會看到特朗普完結的一天。

班農被視為總統特朗普4年前勝選的功臣之一，之後曾出任白宮首席策略師，惟2017年8月被解僱。離開白宮後，班農一度重掌新聞網站「Breitbart News」，他今年8月涉嫌在一項興建美國和墨西哥邊境圍牆的網上籌款活動欺詐而被捕。

競逐連任的特朗普周日在Twitter發文為拜登改新花名「10% Joe」，指他是貪腐政客，不誠實的希拉妮跟他比起來也只是業餘，認為亨特的手提電腦為拜登家族帶來災難。

另外，烏克蘭國會議員杰爾卡奇（Andrii Derkach）聲稱有第2部藏有拜登家族貪污證據的手提電腦，並已把它交予當地執法部門。杰爾卡奇跟特朗普私人律師朱利安尼關係密切，被指協助發掘拜登父子的黑材料。他涉嫌多年來擔任俄羅斯政府代理人，操縱及干預美國及其他多國大選，上月被美國財政部制裁。

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