烏克蘭議員稱有第2部電腦　藏拜登家族貪污證據

美國大選在即，民主黨總統候選人拜登的兒子亨特爆出郵件醜聞，揭出拜登父子涉在烏克蘭和中國的利益糾葛。烏克蘭國會議員杰爾卡奇（Andrii Derkach）上周五（16日）聲稱，有第2部藏有拜登家族貪污證據的手提電腦，並已交予當地執法部門。

杰爾卡奇在Facebook發交稱，有第2部手提電腦藏有拜登家族貪污的證據，屬於代表烏克蘭天然氣公司Burisma始創人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）利益的兩名人員，而亨特曾加入該公司任職董事。杰爾卡奇聲稱：「確認存在跨國貪污的真相就儲存在第2部手提電腦，該電腦已交予烏克蘭執法部門手中，那些人員已成為刑事訴訟中的證人。」

杰爾卡奇表示，該兩名人員已準備好供出涉及拜登家族的跨國貪污內情，警告：「最重要的是，他們不是最後的證人，那也不是最後的手提電腦。」杰爾卡奇曾被美國政府認定協助俄羅斯散播拜登父子的假新聞，充當俄羅斯代理人逾10年，操縱及干預美國及其他多國大選，上月遭受財政部制裁。

總統特朗普的私人律師朱利安尼與杰爾卡奇關係密切，亦對二人的接觸毫不忌諱，曾在社交網公開二人見面的照片。對於《紐約郵報》近日報道有關亨特的郵件醜聞，朱利安尼強調該批電郵儲存於特拉華州電腦維修店一部無人認領的手提電腦內，否認「來自外國」。

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