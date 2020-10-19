亞洲實力指數美國居首　中國排第二拉近差距

澳洲智庫洛伊研究院（Lowy Institute）周一（19日）公布2020年版「亞洲實力指數」報告，在軍事實力、經濟實力、文化影響力、外交影響力、防禦網絡、經濟關係、未來資源、復原力8個領域，評價亞太地區26個國家和地區擁有的實力。美國蟬聯首位，但與排第二位的中國大陸進一步縮窄差距，台灣則排第十四位。

美國在總分100分平均取得81.6分，分別在軍事實力、防禦網絡、文化影響力、復原力方面排第一。自前年開始發布亞洲實力指數以來，美國總分一直居首。然而報告指出，雖然美國繼續是區內最強大的國家，但今年相對實力在印太各國中下降程度最大，分析認為美國因為領導能力失敗，導致在對抗新冠疫情中陷入苦戰，而美中的分數差距較前年減小了一半。

中國平均取得76.1分，分別在經濟實力、經濟關係、外交影響力、未來資源方面居首。報告指出，中國雖然因為新冠疫情問題，在外交及形象方面受到打擊，但實力沒有變化，預計今年經濟繼續增長，未來10年料進一步拉開與排名較後國家的差距。

日本、印度、俄羅斯分別以41分、39.7分及33.5分排第三至五位，澳洲、南韓及新加坡分別以32.4分、31.6分及27.4分排第六至八位，台灣則以16.7分排第十四位。當中越南、澳洲及台灣的升幅最大，美國、馬來西亞及俄羅斯的跌幅最嚴重，其中美國下跌了3分之多。

● 亞洲實力指數部分排名（分數）

1. 美國（81.6）

2. 中國（76.1）

3. 日本（41）

4. 印度（39.7）

5. 俄羅斯（33.5）

6. 澳洲（32.4）

7. 南韓（31.6）

8. 新加坡（27.4）

9. 泰國（20.8）

10. 馬來西亞（20.7）

14. 台灣（16.7）

17. 北韓（12.3）

26. 巴布亞新畿內亞（3.8）