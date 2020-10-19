納斯卡新發現2000年前大貓地畫　比已知更為久遠

秘魯西南部納斯卡沙漠地區，以被稱為「納斯卡線」的巨型神秘地畫聞名，吸引各國考古團隊一探其奧秘。該國文化部上周五（16日）公布，考古學家近日再尋得另一幅大貓巨型地畫。更令人驚嘆的是它有2000多年歷史，比現時任何一幅納斯卡地畫更古老。

文化部表示，考古團隊早前在納斯卡-帕爾帕考古公園，為納斯卡線地畫進行維護工作，以防它們被自然侵蝕消失。期間考古人員發現這幅長37米的大貓地畫，圖案的線條每條寬約25.4厘米。

公園保育負責人伊斯拉（Jhonny Isla）表示，考古學家一眼就看出那些線條不是天然而成。然而由於它處於比較陡峭的斜坡上，再加上環境因素，因此難以察覺。團隊最後花了一周將沙石及雜質清理，終於讓這隻頭望前方、身體及尾巴都向下伸延的巨貓地畫重現眼前。

文化部指出，一般的納斯卡地畫創作於公元前500年至公元500年，但這幅巨貓地畫相信是在公元前200至300年的帕拉卡斯文化晚期完成。納斯卡線地畫在1994年已被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產，目前已經發現300多幅，其中70幅呈現動植物圖案。考古團隊相信深入研究地畫，有助了解拉丁美洲的文化及藝術歷史。