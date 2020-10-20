美前官員稱台灣是戰略關鍵　德議員指北京鎮壓香港是警號

美國國防部前亞太助理部長薛瑞福周一（19日）出席美陸台關係研討會，指台灣的生存和安全對美國確保整個自由開放印太非常重要，如同冷戰時期分開東西德的「富爾達缺口」，有關鍵的戰略意義。另外，德國國會人權委員會同日會見台灣代表，指北京鎮壓香港是對台灣的警號。

薛瑞福出席美國智庫大西洋理事會舉辦的研討會，討論美陸競爭和美台關係，強調美方把台灣視為共同合作夥伴。他指出，台灣的重要性對美國來說不只是《台灣關係法》的法律義務，而是美國確保整個自由開放印太的關鍵，是現代亞洲「富爾達缺口」」（Fulda Gap），故特朗普政府認為有必要支持台灣，包括把對台售武常態化、派遣高級官員訪台。

對於美國高級官員早前訪台時，解放軍派出戰機越過海峽中線施壓，薛瑞福認為台海風險正在增加，同時反映美國支持台灣生存與「事實上的獨立地位」（de facto independent status）更珍貴。他認為，大陸善於武力威嚇台灣，但仍不足以攻台；若大陸全面攻台，並假設美國不會干預，將有極大風險，但強調大陸始終希望不戰而勝。

另外，德國國會人權委員會周一與台灣駐柏林代表謝志偉及行政院政務委員唐鳳會面，身在台北的台外交部政務次長曾厚仁及陸委會副主席邱垂正亦通過視像形式參與。人權委員會主席延森（Gyde Jensen）表示，會上討論人權問題和《港區國安法》對台灣的衝擊。

綠黨議員鮑澤（Margarete Bause）強調，因應大陸的軍事威脅日益升溫，德國需要與台灣高層代表對話；又指北京對香港的鎮壓是警號，台灣需要更多堅守法治和人權的國家支持。謝志偉則表示，台灣的自由和安危牽動亞洲的地緣政治，亦影響歐洲的貿易，故德國非常關注台灣面臨的軍事威脅。