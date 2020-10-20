情報總監：亨特電郵風波與俄散播假資訊無關

美國民主黨總統候選人拜登之子亨特的電郵風波持續發酵，民主黨聲稱是俄羅斯散播假新聞的行動之一。國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）周一（19日）受訪時表示，情報部門無收到證據顯示亨特的電郵與俄羅斯有關。美國保守派傳媒同日再公開，亨特去年在特拉華州電腦維修店簽署的修理電腦單據。

國會眾議院情報委員會主席希夫聲稱，這場電郵風波是由克里姆林宮策劃，而拉特克利夫向霍士新聞表明情報界不認同此說法，因為無情報支持，當局亦無與希夫或任何國會議員分享過相關資訊，直指俄羅斯涉事一說是不真確的。他又指，現時由聯邦調查局（FBI）調查亨特的電腦，調查方向並非俄羅斯散播假消息，情報部門沒有參與其中。

報道另外引述一名高級情報官員指，拉特克利夫的說法完全正確，目前無情報證明希夫的指控。

霍士同日公開一張聲稱是亨特拿3部蘋果手提電腦到沃爾靈頓電腦維修店「The Mac Shop」修理的單據，維修費是85美元（約663港元），文件上有一個簽名，惟報道稱未能證實是否屬於亨特。報道亦取得聯邦調查局（FBI）接觸涉事店舖東主的文件，顯示FBI曾傳召他於去年12月9日到特拉維州區域法院應訊，有文件則列有似是被沒收的電腦及硬碟序號。

同日，總統特朗普形容亨特的電腦是「來自地獄」，好比與前國務卿希拉妮助手阿貝丁丈夫韋納（Anthony Weiner）的電腦。韋納於2016年大選前被爆出電腦藏有與少女的情慾短訊，繼而觸發FBI在大選日前兩周啟動對希拉妮的「電郵門」調查。