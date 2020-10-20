與TikTok達協議後　甲骨文主席即向共和黨人捐巨款

美媒周日（18日）報道，美國大型科企甲骨文的始創人兼主席埃利森，上月向正尋求連任的共和黨南卡羅萊納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）捐款25萬美元（約195萬港元），剛好在甲骨文與中國科企字節跳動就TikTok在美業務達成夥伴協議後不久，引起外界關注。

聯邦選舉委員會的資料顯示，埃利森在上月14日向政治行動委員會「The Security is Strength」捐款25萬美元，該委員會為格雷厄姆在今屆大選中購買競選廣告。有美媒指出，埃利森捐款金額之大並不尋常，他在年初向格雷厄姆選舉基金僅捐款5200美元（約4萬港元），而此次捐款正好發生在同日甲骨文證實與TikTok達成夥伴協議後數小時。

格雷厄姆據報是促成這宗交易的重要角色，但未知他有沒有影響任何公司。他在今年8月的訪問中提到，曾向總統特朗普表示自己找到一間可以購買TikTok的美國公司，又指TikTok若能留下應感謝他。他在特朗普批准甲骨文和TikTok的交易後，亦興奮地在Twitter發文形容這是「偉大的決定」。

格雷厄姆目前雖以46%的支持度領先民主黨對手哈里森的40%，但在第三季度只籌得2800萬美元（約2.18億美元），比對手的5700萬美元（約4.45億美元）少逾一半。