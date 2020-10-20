拜登賓夕凡尼亞州支持度49%　優勢收窄稍勝特朗普

美國大選選情緊湊，總統特朗普與民主黨總統候選人拜登加緊在搖擺州拉票。民調研究機構益普索（Ipsos）與英媒周一（19日）公布聯合進行的民調結果，顯示在重要戰場之一的賓夕凡尼亞州，拜登的支持度雖然領先特朗普4個百分點，但差距已收窄。

該民調於上周二至周一（13至19日）在賓夕凡尼亞州及威斯康辛州進行，其中在賓夕凡尼亞州，49%受訪選民表示會投給拜登，只有45%稱會投給特朗普，但前一周拜登以51%領先特朗普的44%，反映二人差距已收窄了3個百分點。至於在威斯康辛州，拜登亦以51%領先特朗普的43%，特朗普剛在該州舉行造勢活動，支持度卻比前一周微跌1個百分點。

民調機構YouGov與雅虎新聞亦公布最新民調結果，上周五至周日（16至18日）網上進行的調查顯示，拜登在全國的支持度以51%拋離特朗普的40%，領先幅度較前一周增加3個百分點，為該個民調歷來最大差距。美國全國廣播公司與《華爾街日報》的民調同樣顯示，拜登領先特朗普多達11個百分點。

特朗普競選團隊及共和黨全國委員會（RNC）周一宣布，準備在大選日前兩周投放5500萬美元（約4.29億港元）在電視宣傳。特朗普競選經理斯蒂平（Bill Stepien）表示，將投放更多宣傳費在亞利桑那州、艾奧瓦州、密歇根州、北卡羅萊納州及威斯康辛州；又稱他們有更優秀的候選人及造勢活動，不只有把握贏出大選，而且有全盤計劃。

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