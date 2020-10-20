多名前白宮顧問警告　中國是下任總統主要挑戰

（左起）博爾頓、瓊斯及麥克法蘭表示，中國未來仍是美國重點挑戰之一。

美國總統選舉進入最後直路，智庫大西洋理事會（Atlantic Council）周一（19日）訪問3名前國家安全顧問。他們認為中國未來仍是美國重點挑戰之一，而美方應聯合盟友，共同應對北京威脅。

有份出席的包括博爾頓、前總統奧巴馬時期的瓊斯（James Jones），以及為另一已故前總統列根效力的麥克法蘭（Robert McFarlane）。博爾頓表示，美國兩大威脅分別是中國及俄羅斯總統普京政權，而下任總統也不能忽視北韓與伊朗核子問題的威脅。他指，無論是總統特朗普抑或民主黨總統候選人拜登贏得大選，未來都不應減少國防預算，反而應擴大現有能力。

麥克法蘭亦同意，美方主要威脅來自中國，警告北京透過提議為他國建設發電廠及港口等設施，製造債務陷阱，滲入當地政府並影響其政策。他指，美國需與盟友合作，反制中方策略。瓊斯則稱，許多人認為21世紀後期會進入美中兩國二元對立，所有國家需選邊站，但部分欲與中國有經濟往來的國家則假裝新疆情況並不重要。

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