Google涉濫用網上搜尋及廣告優勢　司法部發起反壟斷訴訟

美國司法部及11個州周二（20日）入稟控告互聯網公司Google違反反壟斷法，指該公司在網上搜尋及網上廣告方面濫用其優勢，以保持市場壟斷地位。共和黨密蘇里州參議員霍利形容為「這一代最重要的反壟斷法案件」。Google回應傳媒時指，司法部的做法充滿缺陷。

司法部指出，Google涉嫌從事反競爭行為，在互聯網搜尋及廣告業務上，試圖令競爭對手處於不利位置，以保持Google搜索引擎的主導地位，藉而銷售更多廣告。副司法部長羅森（Jeff Rosen）表示：「Google是互聯網門戶及搜索廣告巨頭，它通過不利競爭的排他性做法，來維持其壟斷地位。」

多名官員表示，司法部目前並不尋求調整Google的架構，也不尋求其他補救措施，但不排除其他額外措施的可能性。美國大選臨近，總統特朗普過往曾承諾會追究被指打壓保守派聲音的企業。有英媒分析指，司法部選擇此時向Google提出訴訟，或被視為展示政治姿態。

今年7月底，美國四大科技企業的行政總裁，即Facebook的朱克伯格、亞馬遜的貝索斯、Google的披差及蘋果公司的庫克，遭傳召出席眾議院司法委員會聽證會，回應他們的公司捲入反壟斷的爭議。在聽證會上，民主黨籍的委員會主席奇奇萊恩指控，Google利用其搜尋引擎支配性的優勢，竊取其他網站的意念和資訊，並操弄搜尋結果。披差沒直接回應，只稱Google為數以億計的搜尋引擎使用者提供最有用和最相關的資料。

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