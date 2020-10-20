NASA與芬蘭電訊商合作　月球設4G網絡提高通訊質素

美國太空總署（NASA）日前宣布與芬蘭一間電訊商合作，在月球上架設4G網路，期望日後可為NASA探月基地提供更可靠、距離更遠的無線電通訊，將來甚至會可能升級為5G網路。

NASA早前宣布撥款3.7億美元（約28.86億港元）予14間企業，為署方將於2024年實行的「月亮女神號」（Artemis）登月計劃研發尖端創新科技，包括在月球表面上遙距發電、低溫冷凍、機械人、安全着陸及4G網絡服務等。是次合作的芬蘭電訊公司是其中之一，獲得的合約總值達1410萬美元（約1.1億港元）。

該電訊公司將在2022年底在月球表面架設蜂窩網路，這些網絡經特殊設計，能承受月球表面的極端溫度、輻射以及真空環境，而且可以抵受火箭在月球着陸和發射時造成的月表震動。

地球上的4G網路採用巨型的發電機和無線電基台運作，但日後在月球架設的4G網絡採用特別開發的小型電池技術，雖然訊號射程稍為有限，但比傳統電池更省電，而且更容易安裝在火箭上帶上月球。日後太空人會利用這些4G無線網絡，控制月球探測車、導航，以及數據和高畫質影像傳輸。