美高官促巴西小心審察中國投資　提防中國藉華為5G增影響力

美國正全力游說巴西不要使用中國的5G科技及減少倚賴中國之際，多名美國高官周二（20日）促請巴西政府審察中國在巴西的投資，並要提防中國通過推銷華為5G技術擴大在巴西影響力。

在一個由美國商會舉辦的活動上，美國貿易代表萊蒂澤談到美國與巴西周一（19日）簽署的貿易協議時承認：「每樣我們所做的事都存在中國元素」，又指出中國在巴西「作了重大舉動」，也是巴西的最大貿易夥伴，這些都使美國關切。白宮首席經濟顧問庫德洛表示，華府已呼籲巴西總統博爾索納羅及其他巴西官員，要像美國一樣密切監察中國的投資和先進科技，他更特別提到電話通訊和5G技術。

曾經在7月警告巴西使用華為發展5G網絡將會面對「後果」的美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）則表示，美國的目標是與巴西的雙邊貿易額，在5年內從目前的1000億美元（約7800億港元）倍增，他稱兩國周一簽署的貿易協議，標誌着兩國在貿易關係上的巨大進展，亦有助於雙方作進一步磋商；查普曼又指示，美國及巴西也正討論戰略層面的軍事合作，並尋求加強科技交流。

此前，美國國務卿蓬佩奧周一曾警告，美國和巴西出於國家安全考慮，需要減少對中國進口商品的依賴。