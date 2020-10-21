民調：不滿特朗普經濟政策人士　首度多於支持者

一項最新民調顯示，認為美國總統特朗普的政策損害了美國經濟的選民，首次多於認為其政策有利於復甦的選民。

根據《金融時報》與Peter G Peterson基金會的民調，46%的受訪選民相信特朗普的政策已傷害了美國經濟，只有44%認為對經濟有利。這與今年3月新冠肺炎疫情擴散之前，對特朗普經濟政策的滿意度比不滿意度高出11個百分點的情況，有明顯差異。

民調亦顯示，只有32%的美國民眾自覺財務狀況比4年前改善，這是《金融時報》一年前開始進行這項調查以來的最低水平。

有報道指，特朗普把連任的注碼押在他處理經濟的能力上，但最近每周首度申領失業給付人數又開始回升，且中西部的新冠肺炎疫情呈反彈，病例數攀上第3波的高峰，使民眾對經濟能夠在短期內回升的期望愈來愈悲觀。

民調也指出顯示，只有31%的受訪者預期美國經濟將在1年內「從疫情衝擊下全面恢復」，也是《金融時報》從今年4月開始問此問題以來的最低水平；相對地，有69%的受訪者認為經濟復甦要花一年以上的時間，而只有20%的民眾相信，疫情會在下個月好轉，另外，65%受訪者認為社交保距限制應至少維持三個月，是4月以來最高。

據RealClearPolitics網站統計，目前各項民調顯示，特朗普的支持度平均落後拜登9.1個百分點。有評論認為，《金融時報》的民調反映出特朗普勝選的希望更低。

另一方面，有報道指近期網上流傳一張民主黨總統候選人一旦當選，紐約市、紐約州、新澤西州和加州特地的稅率會增加至高達62.6%的圖片，引來網民熱議，黑人饒舌歌手50 Cent也就此在交網發貼爆粗痛罵，反而「不在乎特朗普不喜歡黑人」，會投票給他。但有分析解拆，指出拜登的稅務計劃只會令年收入達40美元（約312萬港元）的高薪人士稅款增加，這只佔美國1.8%人口，低於這收入的美國人稅款不會增加，甚至會減少。