Google陷反壟斷訴訟　分析指或要賣掉Chrome

美國司法部及11個州周二（20日）入稟控告互聯網公司Google違反反壟斷法，指該公司在網上搜尋及網上廣告方面濫用其優勢，以保持市場壟斷地位，被喻為是繼22年前微軟案之後，甚至是過去一世紀以來，最重大的反壟斷訴訟案件。Google回應時稱訴訟有「嚴重缺陷」，不利消費者。但有分析認為，Google有可能要拆散，把旗下瀏覽器Chrome出售。

Google資深副總裁沃克（Kent Walker）在網誌貼文說：「司法部的這宗訴訟有嚴重缺陷，人們使用Google是因為他們的選擇，不是因為他們被迫或者沒有其他選。這訴訟對消費者毫無益處，反之它將支持了質素較低的搜尋器，使（智能）電話價格上升，並使人們較難得到想要的搜尋服務。」

司法部目前雖沒有指定形式，但正要求法庭下令Google進行架構調整，以補救反競爭行為帶來的傷害。有分析認為，這是為Google出售旗下瀏覽器Chrome等等的根本性改變開綠燈，有反壟斷專家對此表示歡迎。

Google YouTube 醜聞不絕：