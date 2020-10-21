NASA探測器成功降落小行星採塵土樣本　料2023年返抵地球

美國太空總署（NASA）的太空探測器奧西里斯-REx號（OSIRIS-REx），美國東岸時間周二（20日）傍晚6時許（香港時間周三清晨6時許），成功登陸小行星貝努（Bennu）表面，採集樣本任務。根據初步消息，探測器目前已經完成採集任務，離開小行星表面。

NASA於6時11分在社交網站Twitter發文，表示奧西里斯-REx已成功着陸，隔一分鐘左右，變再貼文表示探測器已飛離小行星表面，7分後的貼文則稱，探測器已經按計劃成功採集樣本，預定在2023年9月24日返抵地球。

按計劃，奧西里斯-REx是在貝努北半球的岩石區域登陸，伸出機械臂接觸地面並噴出氣流吹起塵土，然後收集大約60克塵土樣本，整個過程只需5至10秒。

貝努位於火星和地球之間，距離地球3.34億公里，是一顆呈陀螺狀的含碳小行星，平均直徑是492米，大小如同美國帝國大廈，科學家一直希望取得其樣本，進一步了解太陽系的形成與演化，包含行星形成初期階段，以及導致地球上生命形成有機化合物的來源，亦希望可以研究出如何避免小行星撞擊地球。