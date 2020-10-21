拜登女婿旗下公司被揭助華企進軍美國　曾讚中國是抗疫典範

美國民主黨總統候選人拜登的兒子亨特早前爆出電郵醜聞，揭出拜登父子涉在烏克蘭和中國的利益糾葛之際，美國傳媒又再進一步爆料，指拜登的53歲女婿克萊因（Howard Krein）主導的創投公司，積極協助中國企業進軍美國市場，又指克萊因吹捧中國是抗疫典範，同時也為拜登助選，擔任應對新冠肺炎疫情政策的顧問。

美國《紐約郵報》、Politico等多個新聞媒體報道，克萊因任職於賓夕凡尼亞州費城杰弗遜大學（Thomas Jefferson University）附屬醫院，是整形外科和耳鼻喉科醫生，他在2012年與拜登的女兒阿什利（Ashley Biden）結婚，也是創投公司StartUp Health的醫療長，該公司在新冠肺炎疫情肆虐美國後，開始研發新冠肺炎醫療技術方案。

報道指，在4月份每日向拜登報告疫情進展與醫療對策的電話簡報，克萊因都有參與，而StartUp Health公司也同時宣布會投資100萬美元（約780萬港元），資助10家研發新冠肺炎對策的新創企業，被懷疑涉及利益衝突。

StartUp Health又被指一直與中國有頻繁業務接觸，報道指2018年該公司協助2家大型中國企業進軍美國，其中之一是「美聯醫邦」（Medebound），主要業務是將中國的患者與美國的醫生聯繫起來；另外，在StartUp Health推動下，美聯於2018年11月與中國平安保險公司合作，共同「打造放射科、腫瘤科、心腦血管疾病等共72個醫學領域的美中頂級醫療資源對接通道」。

而在今年3月新冠肺炎疫情爆發後，StartUp Health曾稱許中國對疫情的應對表現，指「中國為遏制新冠肺炎而做出的系統性和緊急反應，已成為其他國家的典範」。

據報導，2009年至2016年拜登擔任美國副總統期間，StartUp Health與拜登的關係十分密切。例如，StartUp Health曾參與拜登主導的「Cancer Moonshot」抗癌計畫，克萊因還曾陪同拜登前往美國賓夕法尼亞大學、瑞士達沃斯世界經濟論壇及梵蒂岡宣傳這項計畫，拜登也曾親臨StartUp Heatlh的年會發表演說。StartUp Health也聲稱，克萊因就這個計劃向白宮提供意見。

拜登陣營回應報道時稱，克萊因涉及利益衝突的指控毫無根據、捕風捉影。