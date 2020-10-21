紐約民眾恐大選引騷亂　擬離開避難

美國大選臨近，紐約市警察局預料最快下周日（25日）出現大選相關的示威活動，並有機會持續至明年，已安排各部門部署應對。《紐約郵報》上周六（17日）訪問多名紐約巿居民，得悉他們計劃暫時離開紐約避亂。

25歲的中國學生韋保羅（Paulo Wei）居於上西城區，自爆發「黑人生命很重要」（BLM）示威以來，附近的西城公路常被示威者佔領致困於公寓。他決定在大選前搬回紐約以北的傑維斯港（Port Jervis）一個農場，待平靜後重回哥倫比亞大學繼續學習。任職公關、屬共和黨的31歲安德里亞（Andrea）表示，BLM示威期間曾搬回新澤西州兩周，亦準備於下周日前往墨西哥圖盧姆（Tulum）至下月8日，她擔心特朗普獲勝將是一場災難，紐約會陷於火海，人們將發瘋。

42歲的藝術家特里恩（Ooana Trien）因疫情搬往法爾島（Fire Island），並指已用郵寄選票投票給特朗普。她續指，一位居在華盛頓高地的朋友，下月3日早上投票後將跟她會合。她又指，其母親稱：「不論特朗普輸或是贏，都會有示威者試圖燒掉特朗普大樓。」

除紐約外，加州亦有市民計劃在大選時避亂，37歲的平面設計師凱西（Kacie）表示，自己是拜登的支持者，將在大熊湖和朋友租度假屋渡過大選周。她認為所有人已經失去理智，已和朋友約定投票當晚停用手機，和外界隔絕。