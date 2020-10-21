美參眾兩院提涉台草案　多方面強化兩地關係

美國持續介入兩岸關係，美國參眾兩院當地周二（20日）分別提出涉台草案，內容涉及外交、軍事、商業以至文化等範疇，料將惹來中國大陸不滿。

美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）當日聯同民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出「台灣關係強化法案」。根據草案內容，美國總統應成立跨部門台灣政策工作小組，研究強化美台關係的政策與作為，並向國會報告。工作小組成員應涵蓋白宮、國安會、國務院、國防部、財政部、商務部及貿易代表署資深官員。

在外交方面，草案要求升格美國在台協會（AIT）台北辦事處處長一職，比照美國一般駐外大使任命，並由參議院確認。在軍事方面，草案指出美國應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演習，也應與台方就軍售定期舉辦雙邊戰略對話。

針對商業交流，草案呼籲美方恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，並與台方簽署自由貿易協定（FTA）。此外草案也指示國務卿就如何與台灣合作成立孔子學院替代機構，以在教導中文之際推廣自由、民主與普世價值。

眾議院「中國工作小組」當天亦提出一籃子草案，包括支持美台交往限制鬆綁、定期軍售及台灣國際參與等7項草案，目標是趕在國會任期於明年1月3日屆滿前通過。

該中國工作小組主席、眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，在北京加大軍事侵略、將供應鏈「武器化」，並明目張膽攻擊支撐美國社會與國際繁榮的民主價值之際，「我們不能再後退」。該小組指出，該一籃子提案內3分2草案獲跨黨派支持，且超過3分1已獲參眾兩院其中一院通過。