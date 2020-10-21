《紐時》：特朗普旗下公司持中資銀行戶口　在華交19萬美元稅款

美國《紐約時報》周二（20日）公開總統特朗普的稅務紀錄，披露他多年來透過旗下酒店管理公司持有一個中資銀行的戶口，過往的財務資料未曾公開，分析後發現特朗普於2013年至2015年在中國繳付近19萬美元的稅項，又提到他一直試圖打入中國市場，並有不少中國投資者買入其名下物業。

報道指，特朗普目前只在中國、英國及愛爾蘭擁有銀行戶口，而中國的戶口是由「特朗普國際酒店管理公司」（Trump International Hotels Management LLC）持有，稅務紀錄顯示該公司於2013年至2015年期間在中國為推動許可協議繳付188,561美元（約146萬港元）稅款。

特朗普集團的律師加滕（Ana Garten）回應時指，集團於中國開設辦事處開拓亞洲潛在酒店交易後，在一間於美國有業務的中資銀行開戶，以處理在中國的稅務事宜。自2015年起，集團在中國的辦事處已不再營運，沒有任何交易、轉帳或其他商業活動，雖然相關銀行帳戶仍然存在，但從未用作其他用途。他沒有交代涉事的是哪一間中資銀行。

報道又重提特朗普多年來尋求在中國推進業務發展，包括自2006年開始在中國內地及香港申請商標，大部分申請是中方在他當選總統後才批准。在2008年，特朗普於廣州投標一個商廈建築工程失敗，至2012年又在上海開設辦公室，而稅務紀錄顯示特朗普國際酒店管理公司旗下的「THC中國發展」（THC China Development LLC）同年報銷8.4萬美元（約65.5萬港元）的旅遊、法律及辦公室開支。此外，特朗普亦曾尋求與中國國企國家電網合作，後來因後者涉貪受查告吹。

《紐時》指出，不能準確知道特朗普為進軍中國市場花了多少金錢，稅務紀錄則顯示他至少向5間小型企業投資19.2萬美元（約149.7萬港元）推展在華業務。

報道亦披露，特朗普在其他國家亦吸引中國投資者購買其名下物業，包括於美國拉斯維加斯及加拿大溫哥華、卑詩省的酒店及大樓，更一度引來聯邦調查局（FBI）介入調查2016年的一宗交易。

當時一對來自溫哥華的中國夫婦利用名下空殼公司，買入特朗普的拉斯維加斯大樓11個單位。當地一間金融服務公司的東主向《紐時》透露，2名FBI探員當年曾詢問他有關上述交易的資料。加滕否認FBI曾聯絡過特朗普集團，亦不知任何調查。

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