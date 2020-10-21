佩洛西與姆紐欽通電話　抗疫紓困法案本周或有共識

美國國會眾議院議長佩洛西和財長姆紐欽，周二（20日）再就新冠肺炎紓困法案通電話。佩洛西表示，此次通話具有成效，對本周達成協議抱持希望。參議院共和黨領袖麥康奈爾在同日的私人午宴中，稱會向白宮施壓要求反對法案，其後又公開表示如果方案得到總統特朗普支持，將提交到參議院表決。

在45分鐘的通話中，佩洛西和姆紐欽談及失業援助、第二輪1200美元（約9300港元）派錢以及對學校、疫苗和檢測的撥款等，但在州和地方政府的援助規模、向在職貧窮人士和有子女的家庭提供稅務減免等議題上仍有分歧。佩洛西發言人咸美爾（Drew Hammill）事後表示，通話釐清更多思路並協助找到共識，雙方都認真尋求妥協。

有消息指，雙方協議的法案金額非常接近民主黨提出的2萬億美元（約15.8萬億港元），但共和黨人對此強烈反對，儘管特朗普非常希望大選前達成協議，以有利選情。麥康奈爾在與共和黨同僚的非公開午宴中，提到自己已經警告白宮不要批准協議法案，這會分化共和黨人，共和黨籍參議院銀行委員會主席謝爾比（Richard Shelby），亦明言不對法案進展感到樂觀。