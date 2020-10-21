蓬佩奧埃斯珀將訪印度　加強美印關係抗中俄

美國大選前夕，美國防長埃斯珀周二（20日）宣布，下周一（26日）將與國務卿蓬佩奧一同訪問印度首都新德里2天，與印度外長和防長進行「2+2」會談，料聚焦強化美印關係，簽署《基本交流與合作協議》（BECA）。埃斯珀指，印度是美國在印太地區的最重要夥伴，呼籲民主政體合作對抗中國和俄羅斯。

埃斯珀表示，印度是全球最大的民主政體，國家有能力且國民有才華，卻每日面對着中國在喜馬拉雅山、特別是實際控制線上的挑釁。他指，中國向印度等國家施加政治、外交甚至軍事壓力，以讓對方屈服，美方不會坐視不理，而他已到訪蒙古、新西蘭、澳洲、泰國、帛琉，它們會發現中國的所作所為。

埃斯珀又透露，將展開新計劃「聯盟和夥伴發展指導」（GDAP），與志同道合且無論大小的民主國家加强合作，與盟友發展軍事合作甚至出售武器，以對抗中國和俄羅斯，又指有強大優勢的美國同盟網是對手無法追上的，中國和俄羅斯只有不足10個盟友，愈小及愈多需求的國家愈受更多來自中國的壓力。