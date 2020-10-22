美再列6家中國媒體為「外交使團」　將與歐盟討論中國問題

外媒報道，美國國務院當地時間周三（21日）宣布，決定將6家中國媒體在美分支機構，列作「外交使團」，包括《一財全球》、《解放日報》、《新民晚報》、中國社會科學出版社、《北京周報》和《經濟日報》。美國國務卿蓬佩奧解釋，這些媒體被北京控制，且可以自由發布內容，這已令美國人警惕這些來自中共的宣傳。

蓬佩奧周三宣布上述消息，並指美國將於周五（23日）與歐盟就中國問題展開對話。外媒指出，這是美國在11月3日總統大選前夕遏制中國在美國活動的最新措施。美國此前已在2月及6月，先後將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報發行公司、美國海天發展公司、中國中央電視台、中國新聞社、《人民日報》及《環球時報》9家中國媒體列為外交使團，在3月也要求中國在美國媒體的獲准工作記者人數，從原來的160人削減到100人。

這些媒體被認為是中國共產黨的喉舌，並非獨立新聞機構，它們被列作外交使團後，須遵守與外國駐美使館和領事館類似的要求，包括向美國當局披露職員名單和人事任免，註冊在美的現有物業，在購買或出租物業前亦需要獲得批准。

美國又限制中國外交官活動，上月已要求中國高級外交官在訪問美國大學校園或在使領館之外的場所組織超過50人的活動，需事先獲得美方同意。