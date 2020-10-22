新冠肺炎：一名巴西志願參與者死亡　牛津大學疫苗測試將繼續

英國牛津大學及阿斯利康(AstraZeneca)藥廠共同研發的新冠肺炎疫苗正進行第三階段測試，巴西國家衞生健康監測局（Anvisa）周三（21日）宣布，該國一名參與該疫苗測試的志願人士死亡，但疫苗測試仍會繼續。

牛津大學亦證實仍會繼續疫苗測試，校方在聲明中稱，經小心評估之後，認為該臨床測試並無安全隱憂；阿斯利康則拒絕評論事件。巴西報章報道，該名死亡的志願人士是接受了作對照的安慰劑（placebo）注射，而非注射了測試中的疫苗。

巴西聯邦政府目前正擬購買這種由英國研發的疫苗，並交由里約熱內盧的FioCruzH生物醫藥研究中心生產。

巴西衞生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）周二（21日）與聖保羅州州長多里亞開會後曾表示，會購買4600萬劑由北京科興生物製品（Sinovac Biotech）與聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）共同研發的新冠肺炎疫苗，作為國家免疫計劃的一部分，但翌日就遭總統博爾索納羅推翻。多里亞是博爾索納羅的政敵，被認為是博爾索納羅2022年競選連任的對手，有分析指，博爾索納羅此舉是不想讓多里亞先勝一仗。