美全數驅逐艦　配高超音速導彈抗中俄

中美俄三國展開軍事競賽，高超音速武器是其中一項重點軍備。美國白宮國家安全顧問奧布賴恩周三（21日）表示，海軍計劃在所有阿利‧伯克級神盾驅逐艦、維珍尼亞級攻擊核潛艇、朱姆沃爾特級隱形驅逐艦，裝載高超音速導彈。

奧布賴恩到訪緬因州樸茨茅斯海軍造船廠，指海軍「常規快速打擊」高超音速導彈，令軍艦能夠在更遠距離威脅敵人，較新型的維珍尼亞級潛艇將率先配備這武器，之後是朱姆沃爾特級驅逐艦，以及阿利‧伯克級驅逐艦全數3個型號。全數阿利‧伯克級驅逐艦搭載高超音速導彈，將大幅擴大美軍水面艦艇威力。

美國《防務新聞》報道，現役軍艦的垂直發射裝置不夠大，無法裝載直徑更大的高超音速導彈。假如更換驅逐艦的垂直發射裝置，不但是一項巨大的支出，同時長時間佔用船廠位置，恐影響軍艦維修升級工程。替代方案是為較早服役的驅逐艦，研發小型高超音速導彈，改為採用進氣式而非助推—滑翔式設計。

為了在印太地區與中國解放軍海軍抗衡，美國海軍已經把重點放在如何增加軍艦的火力及數量。奧布賴恩形容，投資未來是極為重要，因為配備人工智能的輕型及無人艦艇，很可能在未來的美軍艦隊中發揮作用。他又稱，美軍需要小型兩棲作戰軍艦，協助海軍陸戰隊旗下瀕海作戰團，在印太地區的島嶼行動。