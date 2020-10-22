勸男子勿在地鐵吸煙　華裔祖孫三人遇襲　老婦遭推下路軌

美國紐約布魯克林一個地鐵站周一（19日）有華裔祖孫3人遇襲，他們在月台等車時，外孫與一名吸煙的男子發生爭執，結果被對方毆打，73歲的外祖母還一度被推落路軌，她和外孫仍要留院；老夫婦的另一名外孫翌日受訪時氣得落淚，促疑兇自首。

事發在當地周一下午1時35分左右，82歲外祖父鮑仁（音譯，Ren Bao）、73歲外祖母何碧(音譯，Bi He)，以及他們的30歲外孫程亨利（Henry Cheng）在格林堡（Fort Greene）的克林頓—華盛頓大道（Clinton-Washington Avenues）地鐵站的月台上等車，當時程亨利發現一名男子在吸煙。由於紐約巿地鐵的車站及列車範圍禁煙，程亨利於是走上前勸對方不要抽煙，結果引起爭執。

程亨利被該名男子狂打面部，鮑仁在勸架時也被暴打，之後也來勸架的何碧則被男子推下路軌，所幸地鐵駕駛員及時發現煞車，她後來被救上月台。事後鮑仁頭部割傷要縫針，目前已出院，但兩婆孫頭部遭嚴重撞擊，目前仍在留院治療和觀察中。傷人的疑犯則逃去無蹤，警方在周二（20日）發放閉路電視畫面通緝他。

《紐約郵報》上門採訪受害者一家，老夫婦的女兒、程亨利的母親程仁（音譯，Ren Cheng）表示，父親和兒子的面部浮腫、且都有縫針，而母親的其中一隻腳看起來「有點歪」，醫生說可能斷了骨；她表示父親對這件事感到「非常非常的懊惱」，不明白為什麼有人會這樣襲擊別人。

老夫婦的另一名外孫阿爾文‧程（音譯，Alvin Cheng）表示，他從來沒有擔心過外公外婆的人身安危，直到這宗駭人的案件發生；他受訪時更一度生氣落淚，說由於外公外婆的年紀很大，發生這樣的事更讓他不安：「最讓我受打擊的是得知外婆差點被撞，還好後來他們說地鐵駕駛員很快便發現，車子停得離她還蠻遠的」。

阿爾文說程亨利的傷勢相對穩定，只是外婆可能要動手術，他也表示對哥哥很在乎外祖父母，因此如果煙影響到他們，哥哥一定會跟別人說。被問及想跟疑犯說些甚麼，阿爾文表示：「我會叫他自首，但我也有其他不那麼好聽的話想對他說」。