奧巴馬首次為拜登拉票　轟特朗普將白宮當真人騷場地

美國前總統奧巴馬周三（21日）首次為他在任時的拍擋、前副總統兼民主黨總統候選人拜登公開站台拉票，炮轟現任總統特朗普無法認真履行他的職責，呼籲選民在11月3日出來投票，把特朗普拉下台。

賓夕凡尼亞州是兩黨競爭激烈的搖擺州，奧巴馬在該州最大城市發表演說，對特朗普被傳媒揭發在多年來透過旗下酒店管理公司持有一個中資銀行的戶口的事加以揶揄：「你們可以想像當我在競選總統時，有一個秘密的銀行戶口會怎樣嗎？你們認為霍士新聞會漠不關心嗎？他們一定會叫我做「北京巴里」」。

奧巴馬炮轟特朗普將白宮當作是自己的真人騷場地，對此不以為然：「這不是一場真人騷，這是現實世界。他證明了自己無法認真履行職責，而我們則要承受後果。」然後他讚拜登，是一個完全不同的人：「（拜登）證明了他是工作階層的朋友。」

奧巴馬呼籲選民踴躍投票：「這個選舉要所有人都做好自己應做的事。接下來這13天我們所做的事，都與未來的幾十年息息相關。就自我們不能立即得到100%我們想要的，也不是不投票的好理由。」

在較早前，奧巴馬在一個與黑人選民舉行的圓桌聚會上表示，拜登與副總統候選人賀錦麗已準備好對抗疫情。他說：「我有信心拜登和賀錦麗的周圍，都是認真、知道自己在做何事、以及代表所有人而非某些人的人才，令我們脫離此困境。」

聚會上他也呼籲選民，特別是黑人男子，不要袖手旁觀不去投票，讓特朗普有機會連任。他稱疫情對任何一位總統來說都是一場硬仗，但他要求也與會者想想特朗普「如何無能、如何發放錯誤訊息，而若我們做好基本，有多少人可以不用死」。