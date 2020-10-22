情報總監：俄伊取選民登記資料　圖干預大選

距離美國大選尚餘不足兩周，美國情報部門周三（21日）罕有舉行記者會，指控伊朗和俄羅斯試圖干預美國大選，包括取得美國選民登記資料，其中更特別提到伊朗偽裝成右翼組織「驕傲男孩」，發送恐嚇性的電郵給選民，打擊總統特朗普選情。

國家情報總監拉特克利夫和聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷召開記者會，指控伊朗假扮成「驕傲男孩」，將具恐嚇性的電郵傳給登記選民，並透過電郵中的影片連結，散播有關選舉舞弊的假資訊。拉特克利夫直言，這類電郵煽動社會動盪、影響特朗普選情。他又說：「這些數據被外國人士用來試圖向選民傳遞虛假資訊，引起和製造混亂、損害你們對美國民主的信心。」

他又稱，雖然俄羅斯沒有進行以上活動，但聲稱俄國如上屆大選一樣，取得部分選民資料，並警告國家要對民主懷有敵意的人採取行動。他提醒，國民確信自己每一票均很重要，要對未經證實的主張持懷疑態度。

較早前，至少4個搖擺州份的支持民主黨的選民，包括佛羅里達州和賓夕凡尼亞州，均收到聲稱由「驕傲男孩」寄出、語帶威脅的電郵，要求他們投票支持特朗普，否則就會遭組織監視。另外，參議院情報特別委員會成員魯比奧和沃納發表聯合聲明，提醒海外或會干預大選，敦促國民和傳媒謹慎相信或散布與大選相關但未經證實的傳聞。