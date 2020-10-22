CIA高官訪台亦遭音波攻擊　俄羅斯疑為幕後黑手

美國駐中國及古巴使領館近年有逾40名外交人員疑遭神秘音波攻擊，先後出現輕度腦創傷和聽力減弱等症狀，被稱為「哈瓦那綜合症」，甚至有中情局（CIA）高官訪台時亦中招。美國國務卿蓬佩奧周三（21日）表示，當局仍在調查出現上述症狀的原因。CIA目前的調查則認為，俄羅斯是幕後黑手。

蓬佩奧在國務院的記者會上表示，美國政府動用大量資源，致力解決神秘音波攻擊事件，但至今仍未能得出完整的分析結果，只能推論這些事件如何發生。他表示：「我們下了很多工夫，嘗試確認事情怎樣發生，我們將嘗試準確判斷起因，並盡力照顧這些人員的健康及安全。」

神秘音波攻擊主要發生在2016年下旬至2018年之間，美國十多名駐古巴人員於2017年出現聽力減弱、頭痛、疲累等情況，至2018年6月美國駐廣州外交人員亦出現類似情況。報道引述消息指，CIA兩名高官去年秋天前往澳洲與當地情報官員會晤，在酒店期間也出現耳鳴、頭暈等症狀，其後轉往台灣後下榻酒店情況亦然，據報其中一人是CIA五大高官之一。這些攻擊甚至出現在美國本土並針對當地公民。

有專家和醫生推斷，這些神秘攻擊來自不明的新型導能武器（directed energy weapons）。CIA的調查小組成員則認為，受害人的腦創傷是由微波武器造成，能穿透牆壁和窗戶攻擊目標，更可在數公里以外發動，並把矛頭指向俄羅斯。報道指，CIA能利用手機追蹤數據推斷俄羅斯特工的行蹤，並發現CIA人員在澳洲、台灣、波蘭等地遭音波攻擊時，附近剛巧也出現俄羅斯特工。