新冠肺炎：加州主題樂園無望重啟　迪士尼斥不合理

美國加州的主題樂園因新冠疫情，自3月來關閉至今，州長紐瑟姆周二（20日）宣布，大型主題樂園要待防疫級別下降至最低才可重啟，入園遊客數規定在原來的25%或500人。加州迪士尼樂園及荷里活環球影城周三（21日）斥州政府定訂立過高的重啟標準，令成千上萬人失業，影響區內商戶生意。

加州防疫指引分為最嚴重的紫色、紅色、橙色，及最輕微的黃色4個級別，大型主題樂園須達黃色級別才可重啟；較小型的主題樂園達橙色級別就能重啟，惟園內人數不可超過1.5萬人，遊客入園前要預約及申報身體狀況；除指定進食區域外，全程要佩戴口罩。位於橙縣的迪士尼樂園屬紅色級別、洛杉磯縣的荷里活環球影城屬紫色級別，橙縣衞生官員克萊頓‧周（Clayton Chau）預計，該郡或在明年中達黃色級別。

迪士尼樂園度假區總裁波特洛克（Ken Potrock）及荷里活環球影城總裁歐文（Karen Irwin）發聲明指，樂園會嚴格執行具科學認可的安全措施，讓員工重返工作崗位，惟加州政府忽略訴求，漠視科學及經濟損失，強制執行不合理的指標，令成千上萬人失業，影響整個社區的生意。