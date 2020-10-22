特朗普斥傳媒不斷報道疫情　拜登批評邊境分離政策

美國總統特朗普周三（21日）前往北卡羅萊納州拉票，並批評有傳媒不斷報道新冠疫情，目的是要嚇怕民眾；又指控民主黨總統候選人拜登圖延長疫情，令國家繼續停擺。正在備戰最後一場辯論的拜登未有出席公開活動，但開腔批評特朗普的邊境政策，矢言當選後會推翻。

特朗普在北卡州加斯托尼亞（Gastonia）舉行競選集會，再次指出新冠疫情已來到轉捩點，批評與他意見對立的傳媒討厭其說法，故集中報道疫情：「你聽到的全是新冠病毒、新冠病毒、新冠病毒……」連說11次新冠病毒後，又指「因為他們想嚇壞每一個人」。他再次聲稱，美國確診數字多是因為做了很多檢測，又嘲弄實施封鎖措施的民主黨州長，特別要求北卡州州長科珀重啟經濟。

拜登則發聲明大打「移民牌」，批評特朗普的邊境政策令人憤怒及不道德，指其政策令非法移民父母與子女分離，為國家蒙上污點，稱：「政府從這些母親的懷中奪走嬰兒，這些父母很多時沒有與孩子一同被遣返，之後再也不能尋回」。拜登的妻子吉爾亦稱，丈夫一旦當選，邊境再不會出現離散家庭。本周一份法院文件顯示，540多名非法移民兒童未能找回父母，其中60人小於5歲。

最新數據顯示，美國至今有逾4000萬人已郵寄投票或提早投票，佔上屆投票人數的29%。其中在關鍵搖擺州威斯康辛州已有逾100萬人投票，佔該州上屆投票人數的34.5%。共和黨猶他州參議員羅姆尼周三表示，他已經投票，但沒有投給特朗普。

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