美媒：維修電腦屬亨特　或含洗黑錢犯罪資料

美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特的電郵風波繼續發酵，霍士新聞聲稱取得亨特維修電腦的收據、證明電郵是來自其手提電腦後，周三（21日）再披露聯邦調查局（FBI）就一宗洗黑錢案，去年12月發傳票索取疑似屬於亨特的手提電腦和硬碟。目前未清楚調查是否繼續進行，以及與亨特是否直接有關。

霍士新聞周二（20日）取得維修電腦店店主艾薩克（John Paul Mac Isaac）向FBI報案的文件、他去年12月被傳召到法院作供的資料，以及涉事電腦及硬碟的序號等。多名聯邦執法人員和兩名政府官員證實，霍士新聞披露的文件屬實。

報道指，其中一份寫有FBI「財產收據（Receipt for Property）」的表格，顯示FBI與艾薩克互動；而表格的「案件編號」是272D-BA-3065729，「272」是FBI內部調查洗錢的代號、「272D」是指「洗錢，未知的特定不合法行為-白領犯罪計劃」、「BA」則是指由特拉華州巴爾的摩分局負責。

官員認為亨特涉及犯罪活動，因為FBI不能在沒有任何預告下立案，他又說：「如果當局已展開刑事案調查、發出傳票，意味手提電腦和硬碟很大機會含有犯罪活動的資料。」