《華爾街日報》斥行家無視電郵案　促拜登解答質疑

美國保守派報章《紐約郵報》公開民主黨總統候選人拜登兒子亨特的電郵，當中涉及他與烏克蘭及中國企業的秘密交易。《華爾街日報》周二（20日）的社論批評美國行家忽略事件的重要性，並促請拜登有需要解答其本人及兒子的財務問題，尤其與中國有關的部分。

題為「拜登與中國生意」（The Bidens and China Business）的評論，指大部分媒體沒有理會《紐郵》的獨家報道，但不代表它們不是新聞。評論稱，《紐郵》透明地說明了涉案的電腦硬件副本是總統特朗普的私人律師朱利安尼提供，國家情報總監拉特克利夫亦否認電郵來自俄羅斯的假資訊。

評論表示，親民主黨的媒體認為上述電郵即使是真確、拜登兩父子亦沒否認，但仍無法證明拜登違反任何法律，但評論指犯罪不是政治行為的最低指標。評論續指，拜登2017年是一名普通公民，但他當時正考慮選總統，如果他或其子與中國政府相關機構有利益輸送，這會引起他將如何以總統身份處理中美關係的質疑。

評論認為拜登基於自身政治利益，應要清楚交代他涉及的中國事務，更直指中國將是拜登最嚴峻的外交政策挑戰；更稱一旦他當選，未獲解釋的文件不會消失，假如共和黨人控制參議院，他們一定會深入追查此事。