最後一場總統候選人辯論即將上演 「熄咪」防插嘴

美國總統候選人最後一場電視辯論將會在香港時間周五（23日）早上9時，在田納西州納什維爾的貝爾蒙特大學展開，現任總統特朗普和民主黨對手拜登再度同場，唇槍舌劍。

特朗普確診新冠肺炎後，原定上周舉行的第二次辯論取消，他目前正在民調中落後，外界認為今次辯論是一個讓他扭轉頹勢的機會；而拜登則應努力保持自己的領先地位，避免失態或口誤。

今場90分鐘的辯論將分為6個部分，每部分15分鐘，每位候選人有兩分鐘時間不受干擾地發言，然後進入公開辯論；在這兩分鐘時間內，另一位候選人的麥克風會被暫時被靜音，這是與第一場辯論的重要區別。第一次辯論因為沒有相關限制，雙方有多次相互打斷說話的情況。

辯論將就應對新冠疫情、家庭議題、種族問題、氣候變化、國家安全和領導力6個議題進行討論，而因為新冠疫情，預料安全措施會與第一次辯論類似，而候選人將保持距離，也不會握手。

全國廣播公司（NBC）記者韋爾克（Kristen Welker）將擔任辯論主持，特朗普日前貼文批評她：「就像大多數假新聞記者一樣，她一直很可怕，也不中立」，但他的競選顧問米勒（Jason Miller）則認為，稱韋爾克主持辯論會很「出色」。

總統候選人辯論針對的是尚未決定投票給誰的，但這類選民似乎已經不多。最近一項民意調查指出，只有8%的選民還在糾結要投票給特朗普還是拜登。

美國大選 全球焦點