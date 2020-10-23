特朗普搶先上載《六十分鐘時事雜誌》訪問　批主持偏頗仇視

美國總統特朗普周二（20日）接受美國哥倫比亞廣播公司新聞節目《六十分鐘時事雜誌》錄影訪問，期間突然提早離場，不歡而散。節目將會在下周日（25日）出街，特朗普就在周四（22日）於Facebook搶先公開整個訪問的未經刪剪版本。

長約38分鐘的影片顯示，主持人斯塔爾（Lesley Stahl）質詢特朗普有關於新冠肺炎疫情、郊區女性支持度持續下滑、在競選集會中不戴口罩和久久未有公布的奧巴馬和其他問題時，愈來愈動氣。特朗普在Twitter的貼文附上 Facebook的影片連結，並寫道：「看看《六十分鐘時事雜誌》和CBS是如何地等偏頗、仇視和無禮。」

從訪問影片中可見，特朗普提及民主黨總統候選人拜登兒子亨特的電郵風波，又指媒體對於拜登太過「輕手」。斯塔爾指特朗普接二連三的作出攻擊，但特朗普否認，稱：「這不是攻擊，是防衞，是對攻擊的防衞。我在防衞自己，也在捍衞總統體制。」

特朗普對前總統奧巴馬作出指控，但斯塔爾指出特朗普的指控不能核實，不可以在《六十分鐘時事雜誌》中播出，特朗普就攻擊主流傳媒，並指斯塔爾丟自己的臉。

其實訪問始時已氣氛緊張，攝影機一開，斯塔爾問特朗普：「你是否準備好回答一些棘手問題？」之後火藥味愈來愈濃，特朗普重覆說：「無法對話。」又指斯塔爾太過負面，他最後提早結束訪問，連與副總統彭斯同場的部分都拒絕拍攝。

《六十分鐘時事雜誌》回應時表示，白宮此舉史無前例，但仍然會如常在下周日播出節目。

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