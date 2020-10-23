孔子學院供應普通話課堂物資　加國學校無意改變雙方合作關係

美國國務卿蓬佩奧上周明言，要求在美的孔子學院年底前全部關閉。但情況在加拿大有明顯分別，不少孔子學院仍然繼續運作，而與之合作的學校和校區都不認為要重新評估和孔子學院的合作關係。

加拿大《環球郵報》早前從資訊法取得的文件發現，大溫哥華地區的高貴林校區（Coquitlam School District）內的孔子學院，已為區內的一些學校購買了普通話課程的用品和手提電腦等物資；另外，文件顯示，中國的孔子學院總部會要求加拿大的分校提交報告，評估社區對孔子學院的態度，報道質疑此做法超越了語言文化的範圍。

高貴林校區發言人霍夫（Ken Hoff）表示，孔子學院沒有在區內的公立學校內提供課程，但學校的普通話課程可以從孔子學院獲得電腦和消耗品等資助。該校區的家長顧問委員會則認為孔子學院提供資助沒有違規，但應向公眾清晰披露財務安排。

《環球郵報》亦詢問了加拿大多家和孔子學院仍有合作關係的大學和學校，大多數的回覆都要示未有計劃改變與孔子學院的合作計劃。對此，中國外交部發言人趙立堅周四（22日）回應時表示，加拿大教育界人士作出了實事求是的回應，稱「要為他們點讚」。又指中加合作建設孔子學院符合加拿大民眾學習漢語、了解中國的需求，希望加方各界人士客觀理性看待中加之間的教育交流項目。