荷蘭網絡保安專家聲稱　又再撞中特朗普Twitter密碼

荷蘭網絡資訊安全專家赫偉爾斯（Victor Gevers）聲稱，自己在再度猜中了美國總統特朗普社交網站Twitter帳戶的密碼，成功登入帳戶並能夠查看其私訊，如他想的話還能可以冒名發文或更改個人檔案。Twitter的發言人則表示，沒有證據顯示赫偉爾斯言論為真。

在2016年，赫偉爾斯就曾以特朗普在真人騷《飛黃騰達》的名言「你被炒魷了」(yourefired)作為密碼，登入了特朗普的Twitter帳戶。荷蘭「民眾報」(De Volkskrant)周四（22日）刊登赫偉爾斯的訪問，他說上周以密碼組合「maga2020!」，再度登入特朗普的Twitter帳戶。「maga」就是特朗普競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的縮寫。

赫偉爾斯說，連續輸入幾個密碼組合之後，第5嘗試的密碼組合便順利「撞中」。他表示：「我原本以為4次輸入密碼錯誤之後，就會遭Twitter封鎖，或者至少也會被要求提供進一步訊息。」又指能夠登入特朗普的Twitter帳戶，便證明對方沒有採用兩階段認證(two-step verification)的資訊防護措施，令人憂心。

赫偉爾斯說，他寫了電郵給美國國土安全部網絡安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）旗下的美國電腦緊急應變小組(US-CERT)，不久之後就發現特朗普Twitter帳號的密碼已經重新設定。而在破解密碼的兩天後，他收到了特勤局（Secret Service）人員聯繫，對他指出特朗普帳號保安漏洞表示感謝。

赫偉爾斯說，2016年他與另外兩名夥伴登入了特朗普Twitter帳號之後，曾向荷蘭政府當局坦承此事，並主動建議特朗普應該採取兩階段認證以鞏固帳號保安。他說當就曾在舉例說以「maga2020!」作為假設密碼，但萬料不到幾年之後，用這組密碼竟然可以成功登入特朗普Twitter帳戶。

Twitter發言人普朗科特（Ian Plunkett）發表聲明指，沒有證據足以證明赫偉爾斯所言為真，而Twitter對於高知名度、與選舉有關的帳戶，均主動採取保護措施。

美國大選 全球焦點