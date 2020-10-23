民主黨指拜登若當選　將對華採取軟硬兼施政策

美國參議院外交關係委員會民主黨首席成員梅嫩德斯（Bob Menendez）周三（21日）發表報告，稱民主黨總統候選人拜登一旦當選，將在中國問題上採取軟硬兼施的政策；又狠批總統特朗普上台後的外交政策，令美國在國際上更加孤立。但有共和黨議員質疑拜登有沒有能力帶領國家應對中國威脅。

梅嫩德斯出席視像形式舉行的報告發表會，指民主黨若勝出大選並全面執政，將把對華決策權交予總統決定；相信拜登清楚中國帶來的威脅及其重要性，料對方會採取軟硬兼施的政策，最終取決於中國如何回應美國的政策。他指出，中美關係將更加複雜，需要有全面的應對方案，包括針對侵害人權問題、南海軍事活動等，並就中國科企華為可能威脅國安提出替代方案。

梅嫩德斯當日亦發表由參議院外交關係委員會民主黨人撰寫、長達74頁的報告，批評特朗普過去近4年來的外交政策，因奉行「美國優先」令美國更加孤立，「在世界的地位搖搖欲墜」。他表示，盟友開始疏遠美國，雖然外交官致力堅守價值觀，但特朗普規避民主助長了世界各地的獨裁趨勢；強調美國必須與盟友合作抗衡中國威脅，並協助他國脫離對華的依賴。

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