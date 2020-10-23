最後辯論：特朗普家人戴口罩撐場　拜登子前拍檔獲邀

美國總統選舉最後一場候選人辯論，於當地時間周四晚（22日）在新冠疫情仍嚴峻之時舉行。曾確診的總統特朗普進場時沒戴口罩，相反民主黨對手拜登則戴着口罩進場，直至踏上辯論台才除下。拜登在開場演說特別提及自己戴口罩以身作則，暗批特朗普罔顧防疫安全。

辯論開始前，會場曾經在兩名候選人的講台位置之間設置透明膠板，特朗普和拜登接受檢測顯示沒感染後，主辦方徵詢美國過敏與感染疾病中心主管福奇，最後決定將膠板移走。兩名候選人的家人均有出席辯論會，坐在觀眾第一排。與首次辯論不同的是，特朗普妻子梅拉妮亞、長子唐納德、次子埃里克、長女伊萬卡及么女蒂法尼，今次都應主辦方要求戴上口罩。

除了家人外，兩名候選人亦邀請特別嘉賓出席。特朗普邀請的是拜登兒子亨特的前生意夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski），明顯是乘着早前爆出的亨特手提電腦風波而來。有分析指，特朗普是重施2016年總統選舉辯論時的招數，當時邀請3名指控曾遭前總統克林頓性侵的女子出席，以打擊競選對手、克林頓妻子希拉妮。

至於拜登，他邀請的嘉賓包括一對來自北卡羅萊納州的夫婦，他們經營的餐廳在疫情中生意大受重創，拜登明顯是想藉這些掙扎求存的小企業，批評特朗普政府抗疫不力。

美國大選 全球焦點