最後辯論：民調指拜登表現勝特朗普　專家認為平手

美國總統選舉最後一場候選人辯論結束，美國廣播公司（ABC）在辯論後的網上即時民調顯示，59%觀眾認為民主黨選舉候選人拜登在是次辯論中勝出，多於總統特朗普的41%。

同一民調就兩名候選人辯論表現評分，爭取連任的特朗普在5分中獲2.9平均分，拜登則獲3.4分。被問及收看是次辯論後有沒有改變投票意向時，9%原本支持特朗普的觀眾稱會「轉軚」，支持拜登的觀眾則有91%稱不會改變主意。

專家對今次辯論有不同評價，共和黨政治顧問、民調專家倫茲（Frank Luntz）認為特朗普今次表現較首場為佳，但對能否改變支持他的「基本盤」有保留。密歇根大學辯論主任卡爾（Aaron Kall）則認為，雙方表現接近或可說是平手，但拜登能盡量避免失言，令他稍為優勝。

卡爾補充指，兩名候選人有關處理非法移民家庭團聚的立場，是他們爭取改變數千萬涉及這議題的選民投票意向的最後機會。喬治華盛頓大學政治學教授布朗（Lara Brown）亦認為，特朗普在這問題上只是重複自己的立場，但拜登則有顧及被分離的非法移民家庭。

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