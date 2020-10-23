最後辯論：聚焦醜聞　特朗普與拜登互指對方收中國錢

美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登，在周四（22日）的最後辯論就國家安全和中美議題較量。特朗普攻擊拜登兒子亨特的電郵醜聞、兩父子與中國和烏克蘭的交易，拜登重申「我沒有收取外國一分一毫」，反指對方與中國做生意，在中國擁有秘密銀行帳戶。

拜登一開始提到，俄羅斯、中國和伊朗透過干預今屆大選入侵美國主權，又形容特朗普私人律師朱利安尼是俄羅斯的棋子。被指與俄國關係密切的特朗普強調，沒有人比自己對俄更強硬。他繼續發攻，指拜登與莫斯科前市長關係友好，透過俄羅斯總統普京收取俄方350萬美元（約2730萬港元），稱「我沒有從俄羅斯收取任何金錢。他欠美國人民一個解釋」。

面對上述指控，拜登提到自己公開了過去22年的稅表，強調「我一生人中沒有收過外國一分一毫」。他反指對方在中國設有秘密銀行帳戶、在中國做生意，指他在華繳交的稅比在美國多50倍。他又質問對方沒有公開過去一年的財務狀況，「你在隱瞞甚麼，為甚麼你不想公開，外國一定給你很多錢」。特朗普則承認在很多地方開設不少銀行帳戶，並解釋對方聲稱的中國帳戶在2015年開設，2年後已經關閉。

其後，特朗普針對《紐約郵報》日前揭露亨特的電郵醜聞，指對方從一間烏克蘭公司賺取巨額薪金。拜登回應指，該指控已經調查了很多次，沒有證實有任何不當行為，說：「事件沒有不道德的事，我兒子沒有在中國賺過錢，唯一賺取中國錢的是這個人（特朗普）。」他更提到，特朗普因為試圖向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求他調查拜登父子的不當利益，而遭國會啟動彈劾調查。

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